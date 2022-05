Eczacıbaşı Holding, kuruluşunun 80’inci yılını kutluyor. 46 kuruluşu, 39 üretim tesisi ile 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren, sadece Türkiye’de değil 3 kıtada yaptığı üretimle 12 bin kişiye iş imkanı sağlayan Eczacıbaşı’nın bu yılki yatırım bütçesi 250 milyon avronun üzerinde. 2022’yi 150 milyon avro gelirle kapatmayı hedefleyen holding, 1.500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde topluluğa bağlı VitrA Karo’nun, Bozüyük’te büyük ebatlı porselen karo üretimi yapan yeni tesis devreye alındı. Yılda 30 milyon avro ihracat yapması hedeflenen tesisin açılışı öncesinde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, topluluğun yeni hedefleri ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Eczacıbaşı

YATIRIM İŞTAHIMIZ VAR

Ekonomide yaşanan dalgalanma yatırım iştahınızı etkiledi mi?

Ekonomide her zamanlar sorunlar olabilir. Biz sanayiciyiz. Bu koşullar hep aşılır diye düşünüyorum. Geçmişte de öyle oldu. Moralimizi bozmadan yatırımlara planladığımız gibi devam ediyoruz. Yatırım iştahımız sürüyor. Yatırımları ivmelendiren faktörler, talep artışı, teknolojinin yenilenmesi, yeni pazarların doğuşu gibi kolay kolay önüne geçilmeyen konular oluyor. Yatırımı ertelemenin maliyeti daha yüksek. Şu anda yatırım maliyeleri yüksek olabilir. Ancak alternatifiyle hesaplandığında yatırımı ertelemenin uzun vadede zararı çok daha büyük. O nedenle en zor dönemlerde bile yatırımların devam ettiğini görüyoruz.

FİYATLAR DENGELENİR

Artan döviz kuru ve enflasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet kur artışı vs. oluyor. Ama fiyatlar da bir şekilde kendini ayarlıyor. Talep artışı nedeniyle yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyan işlerde yatırımı erteleyemiyorsunuz. Yatırımlar talebe uygun şekilde devam edecek. Sorunlar vardır ve her zaman olmuştur. Bunlar zaman içinde kendi kendini dengeler. Yatırımlar durdurulmaz. Yatırımı durdurmanın maliyeti her zaman daha fazladır. Zorluklar da mutlaka göğüslenir. Kurlara, maliyet artışına vs. çözüm bulunur ve bir şekilde o yatırım yapılır. Aksi durumda çark değişir ve onun maliyeti her yıl fazlalaşır.

Yeni yatırımlar olacak mı?

Yeni yatırımlar muhakkak olacak. Kaç yıldır iş hayatının içindeyim. Hangi noktada ileri baksanız mutlaka yatırım yapmamak için neden bulursunuz. Ya döviz artıyordur ya talep düşüyordur ya şu var ya bu var. Ama girişimciyseniz, sektörünüzdeki iddianızı sürdürecekseniz, talebe ayak uyduracaksanız, rekabeti karşılayacaksanız yatırımı yaparsınız. Sorunları önemsersiniz ama mutlaka bir çare bulursunuz. Zaten çare bulunmazsa o sektör yok olur. Siz bulamazsanız rakibiniz de bulamaz. Böyle bir şey olamayacağına göre ve sektör yaşayacaksa pazardakiler arasında en iyilerden olmak için bunları çözeceksiniz. Başka çaresi yok.

YURT DIŞINDA ŞİRKET BAKIYORUZ

Yurt dışında yeni yatırımınız var mı?

Fas’ta temizlik kağıdı alanında bir yatırım yaptık. Fas pazar açısından cazip olduğu için bu ülkede yatırım yaptık. Yeni bir üretim tesisi. Kazablanka’ya yakın bir coğrafyada. Fas yatırımını oturttuktan sonra Afrika kıtasında neler yapabiliriz diye bakabiliriz.

İnorganik bir büyüme, yeni bir şirket satın alması olabilir mi?

Yurt dışında baktığımız, araştırdığımız şirketler var. Bir şirket bulduğumuzda, o şirketin belli bir potansiyeli olmasını isteriz. O zaman da onun fiyatı insanı hata yapmak durumuna sevk edebiliyor. Yurt dışında şirket satın almanın böyle zor bir tarafı var. Kârlı hale getirilemeyecek şirketlerin de bir riski var. Yönetenler, kuranlar başarılı olamadıysa bunun bir nedeni olması lazım. O şirketi sahibi niye satıyor, sen nasıl kara geçireceksin diye net bir şekilde planlaman lazım. Yurt dışında şirket almak için planlamadan, araştırmadan hareket ettiğinizde o maliyeti bir daha karşılayamıyorsunuz. Fazla para ödüyorsunuz. Ondan sonra o şirketin karşılığını veremiyorsunuz. Alırken çok dikkatli olmanız lazım, fiyatını çok iyi biçmeniz lazım.

Seramik alanında büyümeye devam

Topluluk olarak belli bir büyüme alanınız olacak mı?

Seramik alanında büyümemiz devam edecek. Bunu hem yurt içinde hem de yurt dışında devam ettireceğiz. Yurt içi piyasalar bizim için çok önemli. Türkiye’deki liderliğimizi hiçbir şeye feda edemeyiz. Bizim için iç pazar kendi evimizdir ve her şeyden önceliklidir. Bunun yanında ihracat da bizim için çok önemli ve satışlarımız içindeki payı çok çok yüksek. O pazarlarda markamızı tanıtmak, marka kimliği netleştirmek ve VitrA’nın bu alanda dünyanın en önemli markalardan biri olması için pazarlama çalışmaları yapmak ve beraberinde üretimi de hiç aksatmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Rusya’da çok fazla belirsizlik var

Avrupalı pek çok firma Rusya’dan çekildi. Siz daha aktif bir şekilde yönlenmeyi düşünür müsünüz?

Rusya konusunda fazla belirsizlikler var. Bizim orada iki tane tesisimiz bulunuyor. O tesislerin geleceği ne olacak, iş hacmi nasıl gelişecek göreceğiz. Şu anda bir sorunumuz yok. Ama işin bir de politik bir yönü var. Türkiye’de bir Türk kuruluşu Rusya’da yatırım yapmalı mı yapmamalı mı etik açıdan, politik açıdan doğru mu değil mi. Politik riskler her zaman var. Dünyanın her yerinde var. Hiç tahmin etmediğiniz anda karşınıza çıkıyor. Suriye’de savaş çıkmadan önce neredeyse büyük bir yatırım için düğmeye basmak üzereydik. Çok da ümitli olduğumuz bir seramik yatırımıydı çok da güçlü bir ortak ile yapacaktık. Eğrisi doğrusuna denk geldi geciktik o arada da savaş başladı.

ENFLASYON DÜNYANIN SORUNU

Dünyadaki genel ekonomik konjonktür hakkında neler söylemek istersiniz?

Dünyada enflasyon kaygısı öne çıkıyor. Birçok insan için sürpriz oldu. Ama bazı gözlemciler de bunun sürpriz olmadığını söylüyor. Ortada bir gerçek var, dünyada enflasyon var. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bunu öngöremediğine dair eleştiriler de yükseliyor. Özetle dünyanın gündeminde yüksek enflasyon var. Dünyanın çoktan unuttuğu bir konuyla yeniden karşılaşıyoruz. Bu durumun yanında lojistik sorunlar da var.

Müdebbir tüccar gibi davranılmalı

Her zamanki gibi dikkatli olup işleri iyi yönetmek lazım. Müdebbir (Tedbirini alan) tüccar gibi davranmak lazım.

Çalıştığınız ülkede Türkiye algısı nasıl?

Biz bir sorun görmüyoruz müşterilerimizde İlişkilerimiz gayet iyi ticari ilişkilerimiz iyi. Herkes bu zorlukların nasıl aşılacağına bakıyor. Biz Türkiye olarak en azından bizim kuruluşlarımızın bir dezavantaj yaşadığını düşünmüyorum. En azından bir Türk kuruluş olmanın getirdiği bir dezavantajı yaşamıyoruz.