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Ekonomi

Yemeksepeti’nin Podcast Serisi Aklımdaki Yarın'da Sıra Dışı Bir Konuk: ChatGPT

Yemeksepeti’nin sürdürülebilirlik odaklı podcast serisi “Aklımdaki Yarın”, son dönemin popüler yapay zeka modeli ChatGPT’yi konuk etti. Bu özel bölümde, sürdürülebilirlik ve yapay zeka konularında kapsamlı bir röportaj gerçekleştirildi. ChatGPT'nin sürdürülebilirlik vurgusu, yapay zekanın çevre ve sürdürülebilirlik konularında nasıl bir rol oynayabileceği konusunda ilginç bir bakış açısı sundu.

14:28 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yemek Sepeti

Yemek Sepeti

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti’nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak yayımlanan “Aklımdaki Yarın” adlı podcast serisinin son bölümünde, yapay zeka modeli ChatGPT ile sohbet gerçekleştirildi.


Çevresel konulara dikkat çekmeyi ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Aklımdaki Yarın’ın bu sıra dışı bölümünde teknoloji yazarı Erdal Kaplanseren, ChatGPT’ye yazılı olarak bazı sorular yönelterek bu sorulara yazılı cevaplar aldı. Metni insan sesine dönüştüren yazılımla da ChatGPT’ye ses kazandırıldı.


'Aşırı tüketimin sosyal statü olarak algılanması çevresel sorunları tetikliyor'

Yapay zekanın, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını korurken mevcut gereklilikleri karşılamaya nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durulan sohbette döngüsel ekonomi, aşırı tüketim ve gıda israfı gibi konular da tartışıldı.


Bu konuların yanı sıra çevre sorunlarını tetikleyebilecek tüketim kalıpları, enerji tüketimi ve çevre dostu ulaşım hakkında da bilgi veren ChatGPT, aşırı tüketimin sosyal statü işareti olarak algılanması ve bu eğilimin çevresel sorunları tetikleyebileceği konusunda uyardı.


Ayrıca enerji tüketimini azaltma, alışveriş davranışlarını değiştirme, gıda israfını azaltma ve çevre dostu ulaşım yöntemlerini benimseme gibi sürdürülebilir yaşam yöntemleri konusunda da yapay zeka önemli ipuçları verdi.


'Sürdürülebilir bir gelecek birey kurum ve toplum işbirliğiyle kurulacak'

Sürdürülebilirlik çalışmalarında yapay zekanın pek çok fayda sağlayabileceğinin paylaşıldığı bu bölümde ChatGPT; sürdürülebilir bir geleceğin bireylerin, şirketlerin ve toplumun ortak çabalarına bağlı olduğunu vurguladı.


Dünyada etkileri günden güne hissedilen iklim değişikliği ve gıda israfı konularında bilinç oluşturma çalışmalarına önemli bir katkı oluşturan Aklımdaki Yarın podcast serisi, Yemeksepeti’nin katkılarıyla Podbee platformunda yayımlanıyor.



Yemeksepeti yapay zeka ve sürdürülebilirlikte sektörel önderliğini koruyor

OpenAI tarafından geliştirilen ve birçok alanda kullanılabilen son teknoloji dil modeli ChatGPT, müşteri hizmetlerinden teknik desteğe, eğitime ve içerik oluşturmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.


Yemeksepeti’nin Aklımdaki Yarın podcast serisi vasıtasıyla ChatGPT'yi konuk etmesi, bu teknolojinin önemini ve bu alanda lider olma hedefini bir kez daha öne çıkartıyor.


Yemeksepeti’nin, sürdürülebilirlik ve yapay zekanın kesişiminde önemli bir ilerlemeyi işaret eden bu adımı, teknolojik ilerlemeyi ve inovasyonu teşvik ederken aynı zamanda şirketin sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhütlerini de ortaya koyuyor.


Aklımdaki Yarın, Podbee sayfası veya Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve Castbox gibi popüler podcast platformlarında dinlenebiliyor.





#Yemeksepeti
#Yapay Zeka
#ChatGPT
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