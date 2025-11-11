Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan: 26 yıllık Trakya tecrübemiz TOKİ projeleriyle örtüşüyor

Yeşil Vadi Arsa & Gayrimenkul olarak 1999 yılından bu yana Trakya’nın potansiyeline inanıyoruz. Yatırımcılarımızı hep gelişim akslarının olduğu, geleceğin şehirleşme planlarına yakın bölgelere yönlendirdik. Bugün gelinen noktada, bakanlığın bu bölgeleri tercih etmesi, vizyoner yatırımcılarımızın doğru yerde, doğru zamanda olduklarını gösteriyor. 100 bin konutun yapılacağı İstanbul Silivri’de bundan payına düşeni alacaktır. Portföyümüzde bulunan Silivri Deniz, Ortaköy-Selimpaşa arsalarımızın yanı sıra Silivri’de Yeşil İnci markasıyla 2 Etaptan oluşan 94 Villa yaptık. Yaşamın başladığı bu villalarımıza yoğun talep gelince 3. Etabın yapımına kısa zamanda start vereceğiz ve Silivri’yi taşın zarafetini yansıtan “Taş Ev” projemizle taçlandıracağız. Tekirdağ’a gelecek olursak TOKİ’nin konut yapacağı; Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Şarköy, Saray ve Muratlı’da geliştirdiğimiz arsa projelerimize yatırımcılarımız büyük ilgi gösterdi ve yaşam alanları için birçoğuna yatay mimariye sahip az katlı konutlar yaptı. Kırklareli’nde yine Merkez başta olmak üzere Babaeski, Lüleburgaz, Demirköy-İğneada, Pınarhisar, Kofçaz ile Pehlivanköy ilçe, belde ve köy merkezlerinde arsa projeleri geliştirdik. Vatandaşlarımız bu arsalarına villa, taş ev ve ahşap ev yaparak doğayla bütünleşik bir hayata merhaba dediler. Bu ilimize komşu serhat şehrimiz Edirne’de Merkezle birlikte Süloğlu, Uzunköprü, Havsa ve İpsala ilçelerinde arsa projeleri geliştirerek vatandaşlarımızı en değerli bölgelerde arsa sahibi yaptık. Şimdilerde bu arsa projelerimizin üzerinde yüksek standartlarda yaşam sunan lüks villalar, ahşap evler ve taş evler bulunuyor. Yatırımcılarımızın gönlünde 26 yıldır güven tesis ederek 50 bine yaklaşan müşteri portföyümüze her gün yeni müşteriler eklenerek Yeşil Vadi Ailemiz hızla büyüyor. Biz Trakya bölgesinde dün olduğu gibi, bugün de yarın da imarlı, ifrazlı, müstakil tapulu arsalar üretmeye devam edeceğiz.