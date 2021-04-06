YETEV ELT 2021

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle öğretmen ve öğrenciler çevrim içi eğitime geçiş yaptı. Yüz yüze eğitimden ekran önündeki eğitime geçen öğrenci ve öğretmenler daha önce yaşamadığı birçok şey ile karşı karşıya geldi. Bu süreçte en büyük zorluğu şüphesiz öğretmenler yaşadı. Öğretmenler öğrencilere daha faydalı olabilmek, onları ekrana çekebilmek ve yeni düzene ayak uydurabilmek amacıyla kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini kavradılar. YETEV Akademi’nin değişen bu süreçte öğretmenlere destek olmak, yabancı dil eğitimine katkı sağlamak ve bu alanda çalışan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği YETEV ELT’de birbirinden etkileyici konular uzman eğitimci ve öğretmenler tarafından ele alınacak.

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Mesleki açıdan katılımcılara unutulmaz bir gün sunmayı vadeden YETEV ELT’nin kayıtları devam etmektedir.

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