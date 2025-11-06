Yüksek faiz sanayiyi vurdu

Yüksek faiz sanayide yeni yatırım kararlarının ertelenmesine yol açıyor, üretim ve ticaretin çarklarını giderek sıkıştırıyor. Özellikle sanayi ağırlıklı işletmeler, faaliyet kârının yaklaşık yüzde 90’ını üretim ve yatırım yerine finansmana harcamak zorunda kalıyor. Bu nedenle dezenflasyonun arz ayağında aksamalar yaşanırken enflasyonla mücadele de sekteye uğruyor. Z Raporu Kasım sayısı da ‘Faiz Enflasyon Yerine Sanayiyi Vurdu’ başlıklı kapak dosyasında iş dünyasının nabzını da tutarak üretim çarkına faiz darbesini ele alıyor.

ENFLASYONDAKİ KATILIK NASIL KIRILIR?

Kapak dosyasında yüksek faizin neden olduğu olumsuz tablo şöyle anlatılıyor: Faiz artışları talebi frenledi ama fiyatların inatçı kısmı hâlâ çözülmedi. Konut, gıda ve enerji kalemlerindeki katılık, dezenflasyonu yavaşlatıyor. Kiralar geçmiş enflasyona endeksli kalırken, gıda fiyatları arz sıkıntıları ve iklim riskleriyle direnç gösteriyor; enerji maliyetleri ise kamu maliyesi üzerindeki yükle birlikte artıyor. Bu tablo, fiyat istikrarının yalnızca para politikasıyla sağlanamayacağını, kalıcı düşüş için üretim, maliye ve enerji politikalarının ortak bir zeminde buluşması gerektiğini gösteriyor.

KOÇ: DİJİTAL GELECEĞE 5G YATIRIMLARIYLA YÖN VERECEĞİZ

16 Ekim’de yapılan 5G yetkilendirme ihalesi, Türkiye’nim dijital dönüşüm sürecinde yeni bir aşamayı temsil ediyor. İhale sonucunda Turkcell 1 milyar 224 milyon dolarlık teklif karşılığında toplamda 160 Mhz ile en yüksek frekans bandının sahibi oldu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G’nin yalnızca mobil internet hızını artıran bir teknoloji olmadığını, düşük gecikme süresi, yüksek kapasite ve yazılım tabanlı ağ yapısıyla birçok sektörde dönüşüm sağlayacağını söyledi.

BİLİNÇLİ YAPAY ZEKAYA HAZIR MISINIZ?

Yapay zeka, iş gücü piyasasını hızla dönüştürüyor. Rutin görevlerin otomasyona devredilmesi milyonlarca insanı istihdam dışı bırakırken, yeni meslek alanları da doğuyor. Mckinsey’nin 2025 raporuna göre yapay zeka, iş gücünü yüzde 20-42 oranında daraltsa da yeni fırsatların kapısını aralıyor. Dünya Ekonomik Forumu, 2030’a kadar milyonlarca işin kaybolacağını ancak daha fazlasının doğacağını öngörüyor. Özellikle sağlık, eğitim ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yapay zeka destekli meslekler hızla yükseliyor. Türkiye’de şirketlerin büyük bölümü, yapay zeka becerilerine sahip çalışanları istihdam etmeyi planlıyor.

Z RAPORU YAZARLARI GELİŞMELERİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Hafız İş İnsanı’nı okuyucularına anlattı. Analist Cüneyt Paksoy da piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.











