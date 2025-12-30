Yeni Şafak
Yüzen şube İş Vapur hizmete başladı

Mehmet Güney
04:0030/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
İş Vapur.

Türkiye İş Bankası’nın yeni nesil yüzen şubesi İş Vapur, Galataport’ta hizmete başladı.

Bankanın tarihinde kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan esinlenilerek sıfırdan inşa edilen İş Vapur, yıl boyunca bankacılık hizmetlerinin yanı sıra sergi, etkinlik, kafe ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilere açık olacak. İş Vapur Şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Afet dönemlerinde terminal sayısı artırılabilen, revir ve barınma alanlarıyla destek ve lojistik platformuna dönüşebiliyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Vapur ile deprem gibi büyük bir afet karşısında karayolu erişiminin kısıtlandığı durumda bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde devam etmesinin sağlanacağını ve İstanbul Boğazı’nda gezici olarak hizmet verebileceklerini ifade etti. Aran, "Galataport’tan Sarıyer'e, Beykoz'dan Bostancı'ya kadar İstanbul’un birçok kıyısından İstanbullulara denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağımız İş Vapur, 300 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak” dedi.

İstanbul içi yolcu kapasitesi 500 kişi olan, 320 kişilik etkinlik alanına sahip vapurun, açık denizde 400 kişi kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 1 GişeMatik ve 1 Bankamatik ile nakit ihtiyaçlarının hızlıca ve self servis olarak karşılanması sağlanacak.

