Zeytinyağına dijital kimlik gelsin

Son dönemde sahte ve tağşiş ürün iddialarıyla gündeme gelen zeytinyağında, balda uygulanan modele benzer şekilde QR kod veya dijital etiketle ürün takibi yapılabileceği dile getiriliyor. Sektör temsilcilerine göre; zeytinyağının tek ham maddeden oluşması, hasat, sıkım, depolama ve şişeleme süreçlerinin dijital olarak izlenmesini teknik açıdan mümkün kılıyor. Böyle bir sistemle her parti zeytinyağına üretimden tüketime uzanan tekil bir dijital kimlik kazandırılması imkanı bulunuyor.

TAĞŞİŞ VE SAHTECİLİK ÖNLENİR

QR kod destekli etiketlerle desteklenecek bir modelin, taklit ve karışım yağların piyasadan temizlenmesine katkı sunacağı ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle Ayvalık gibi güçlü markalaşma potansiyeline sahip bölgelerin böyle bir uygulama sayesinde hem üreticinin kazancının artacağını hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseleceğini vurguluyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, tağşiş ve sahteciliğin önlenmesi için üretici–ürün doğrulamasına dayalı dijital bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Çetin

TÜKETİCİ QR KODLA ÜRÜNÜ TAKİP EDECEK

Çetin; üretici kayıtları, coğrafi işaret sertifikaları, kimyasal ve duyusal analiz raporları ile hasat ve sıkım bilgilerinin tek bir platformda toplanabileceğini belirterek, "Blok zincir tabanlı, değiştirilemez kayıt sistemiyle şişede yazan bilginin doğruluğu ispatlanabilir. Tüketici, QR kod okutarak yağın nereden geldiğini ve analiz sonuçlarını görebilir" dedi. Dijital izlenebilirliğin kaliteli üreticiyi koruyacağını ve haksız rekabeti azaltacağını dile getiren Çetin, Avrupa ve ABD gibi pazarlarda Türk zeytinyağının marka değerini yükseleceğine işaret etti.Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, balda uygulanan 'kovan–üretici–analiz–tüketici' entegrasyonuna benzer modelin sektörde hayata geçirilebileceğini belirtti.

BALIKESİR’DE PİLOT UYGULAMASI VAR

Uçar, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü’nün Ayvalık'taki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne bağlı parsel bazlı izlenebilirlik sağlayan 'Organik Zeytin Köyü' pilot uygualamasının önemli bir örnek olduğunu söyledi. Dijital takibin restoranlarda masa üstü doğrulama imkânı sunarak, tüketicinin şişenin açılma tarihi ve seri numarasını anında görebilmesini sağlayacağını kaydeden Uçar, aynı etiketin tekrar doldurulmasının da teknik olarak engelleneceğini dile getirdi. Bunun özellikle turistik bölgelerde güven duygusunu artıracağını vurgulayan Uçar, 'Masadaki yağ bile izleniyor' anlayışının Ayvalık markasına katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Ali Uçar

Markalaşma için önemli

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek ise, “Uluslararası pazarlarda özellikle ABD, Avrupa ve Uzak Doğu’da tüketiciler şu soruyu soruyor: Bu ürün gerçekten söylediğiniz yerden mi geliyor? QR kodlu, analizli, izlenebilir bir zeytinyağ; Türk zeytinyağının itibarını yükseltir, menşei tartışmalarını ortadan kaldırır, İtalyan ve İspanyol markalarla aynı ve hatta daha ileri bir güven standardı oluşturur” değerlendirmesini yaptı.







