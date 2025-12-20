Güneydoğu'dan 11 ayda 3,2 milyar dolarlık hububat ihracatı

Güneydoğu Anadolu'da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 11 ayda 3,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, ocak-kasım döneminde hububat sektörünün ihracatı yüzde 4,4 artışla 3,2 milyar dolara yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin hububat ticaretinde yüzde 46,2 paya sahip olan Ortadoğu ile ticaretinde artık daha seçici ve stratejik bir zeminde ilerlediğini söyledi.
Suriye'ye yönelik hububat ihracatında kaydedilen yüzde 47,7'lik artışın, bölgenin Ortadoğu ile ticaretinde geçmiş yıllar ortalamasını koruyan temel unsur olduğunu vurgulayan Kadooğlu, şunları kaydetti:
Kadooğlu, Afrika pazarıyla ilgili yapılan ticarete yönelik ise bölgenin geçici bir alternatif olmadığını, istikrarlı bir büyüme alanı olarak çalışmalarını yürüttüklerini sözlerine ekledi.