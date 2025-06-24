Zorunlu eğitim istihdama engel

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Genel Başkan Özdemir, vergi politikalarında reform gerektiğine işaret etti. Çocuk odaklı vergi teşviklerinin artırılmasını savunan Özdemir, “Bu sayede hem nüfus artışına katkı sağlanır hem de geleceğin iş gücü için uygun ortam hazırlanır. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı” diye konuştu. Yüksek faiz ve vergi yüklerinin işletmeleri zorladığına değinen Özdemir, özellikle banka ve sigorta sektöründeki vergilerin sanayiciyi baskı altına aldığının altını çizerek, “Devlet, belirli dönemlerde finansman üzerindeki vergileri azaltarak piyasaya nefes aldırmalı” dedi. Özdemir ayrıca, Orta Vadeli Program’ın (OVP) enflasyonla mücadelede kısmi başarı sağladığını, bugün gelinen noktada revize edilmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.