İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İBB başkanlık seçimi ne zaman?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı. Halihazırda görevi İBB birinci Başkan Vekili Nuri Aslan yürütüyor.

İBB başkan vekili adayları kimler?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 314 üye bulunurken CHP’nin 185, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz belli olmadı. CHP kulislerinde Hasan Akgün ve Sinem Dedetaş isimlerinin aday olabileceği iddia edildi. Toplantıda meclis üyeleri oylarıyla yeni başkan vekili seçilecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre İBB Başkan vekili, başkanın görev süresi boyunca vekillik görevini üstlenecek.

Katıldığı bir televizyon programında CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, büyükşehir belediyeler kanununun 5126. maddesini hatırlattı. Buna göre, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamıyor.

Büyükşehir Belediye Kanunu 5126. maddesi nedir?

Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 17. Maddesinde “Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz” deniliyor.

Bu maddeye göre ilçe belediye başkanı olmayan Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından bir isim başkan vekili seçilebilecek.

İBB başkan vekili seçimi nasıl yapılacak?