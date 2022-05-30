Özgün Allahın güzel isimlerinden "el-Alim"
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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Alim"

Allah'ın en güzel isimlerinden olan "Esmaül Hüsna"lar Allah'a yaklaşmanın en güzel yolu. Bunların arasında buluna el-Alim esmasının anlamı merak ediliyor. Peki, Allah'ın el-Alim esmasının anlamı nedir? İşte, el-Alim isminin anlam ve geçtiği ayet sayıları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Alim Ne Demek? Allahın El-Alim İsminin Anlamı ve Fazileti
El-Alim ismi ne demektir?

Allah'ın el-Alim ismi her şeyi hakkıyla bilen demektir. Peki, el-Alim esmasının anlam ve fazileti nedir? İşte, cevaplar.

EL ALİM NE DEMEK?

El Alim anlamı bakımından ilim bilgiyi ifade etmektedir. Allahu Teala'nın evrendeki her şeyi bildiğini ifade eden isimlerinden bir tanesidir. Allah'ın ilminin evrendeki her şeyi kuşattığı anlamını taşımaktadır. Geçmiş ve gelecekteki şeylerin en küçük zerresine kadar bildiğini ve her şeyi yaratan olduğunu anlatmaktadır.

Türkçe anlamı olarak da ilmin be bilgisinin sınırsız olduğunu, her şeyin bilgesi ve yaratıcısının Allahu Teala olduğu anlamını taşımaktadır.

El-Alim
El-Alim

EL ALİM ESMASININ FAZİLETİ

Allah Teâlâ, zaman ve yer kaydı olmaksızın büyük küçük, gizli açık her şeyi bilendir. Olmuşu, olanı, olacağı en mükemmel bir şekilde bilir. Hiç bir şey O’nun bilgisi dışına çıkamaz. O’nun bilemeyeceği bir şey düşünmek mümkün değildir.

EL ALİM ESMASI İLE İLGİLİ AYETLER

“Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah, gaybın bilgisine sahip olandır.”(Tevbe, 78)

“… Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Enfal, 71)

“Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir.” (Tâ-Hâ, 7)


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