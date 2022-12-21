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Elektrik ve doğal gazda zam olacak mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den açıklama

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yılbaşından sonra zamlanması beklenen doğal gaz ve elektrik kullanımı hakkında konuştu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine de bir yıl içinde ulaşılmasının planlandığını vurguladı. Peki yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Elektrik ve doğal gaza yeni yılda zam olacak mı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrik ve doğal gaza yeni yılda Zam olacak mı? Elektrik ve doğal gaza yeni yılda Zam var mı?
Yeni yılda doğal gaz ve elektriğe zam olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektriğe ocak ayında zam yapılmayacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine de bir yıl içinde ulaşılmasının planlandığını vurguladı.

Elektrik ve doğal gazda yeni yılda Zam olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Temsilcileri ve Haber müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, 'Elektrik ve doğal gazda yeni yılda Zam olacak mı?' sorusuna "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" yanıtını verdi.

Enerji aramalarında son durum ne?

Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirtti. "Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu’da da, Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022’de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023’te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" dedi.

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