Özgün Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur zamlarında önemli bir rol oynayan enflasyon oranı Haziran verisi için gözler şimdi TÜİK’te. 2022 Temmuz zammına kısa süre kala milyonların gündeminde bu açıklama yer alıyor. Bu noktada ise “Haziran enflasyon oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran ayı enflasyon beklentisi...
Haziran ayı enflasyon oranı

Temmuz ayında, haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Emekli ve memurun gözü bu oranlarda olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre zam belli olacak. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK tarafından duyurulacak olan enflasyon rakamları 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak veri sonrasında maaş artışları netleşecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI MI?

TCMB'den yapılan açıklama şöyle; Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 20,31 ihtimalle ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,91’inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 25,58‘inin beklentilerinin ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.

MAYIS AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜİK'ten gelen rakamlara göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artmıştı.
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