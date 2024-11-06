F harfi ile başlayan şehir isimleri arasında Türkiye’den Fethiye ve Finike gibi ilçeler öne çıkarken, dünya genelinde Floransa (İtalya), Frankfurt (Almanya) ve Fez (Fas) gibi şehirler de bulunur. Bu şehirler, hem tarihi yapıları hem de kültürel zenginlikleri ile dikkat çeker. Özellikle Frankfurt finans merkezi olarak, Floransa ise sanatsal geçmişiyle tanınır. F harfiyle başlayan şehirler, farklı coğrafyalarda çeşitli turistik ve ekonomik öneme sahiptir. İşte F harfi ile başlayan şehir isimleri.