Özgün Farz Farz-ı ayn ve Farz-ı kifaye ne demek?
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Farz: Farz-ı ayn ve Farz-ı kifaye ne demek?

İslam dininde yapılması kesin ve bağlayıcı şekilde ifade edilen farz, Müslümanın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Farz olan şeyler hem Kur’an’da hem de ayetlerle bildirilmiştir. İnsanlar farz kelimesinin yanında farzı-ı ayn ve farz-ı kifaye’nin ne olduğunu merak edip araştırıyor. Peki Farz-ı ayn nedir? Farz-ı kifaye nedir? Farz-ı ayn ve Farz-ı kifaye’ye örnekler nelerdir? Farz ile ilgili ayet ve hadisler neler? İşte tüm soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Farz: Farz-ı ayn ve Farz-ı kifaye ne demek?
Farz, Farz-ı ayn ve Farz-ı kifaye

Çeşitli fiil kalıplarıyla ayet ve hadislerde geçen farz kelimesi, Kur’an’da yalnız farîza, hadislerde ise hem farz hem de farîza şeklinde yer almaktadır. Farz, farz-ı kifaye ve farz-ı ayn sözcükleriyle ilgili haberimizde.

FARZ NEDİR?

Farz, fıkıh usulünde dinin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği fiildir.

FARZ-I AYN NEDİR?

Mükellef olan her müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzdır. Her müslümanın yapması ve sakınması emredilen dinin hükümlerini öğrenmesi farz-ı ayn’dır.

FARZ-I KİFAYE NEDİR?

Müslümanlardan lüzumu kadar kimse tarafından yapılınca, diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır.

FARZ-I AYN ÖRNEKLER

> Beş vakit namaz kılmak

> Namazdan önce abdest almak

> Zekat vermek

> Oruç tutmak

> Kurban kesmek

> Hacca gitmek

FARZ-I KİFAYE ÖRNEKLER

> Cenaze namazı kılmak

> İyi nitelikte bir meslek sahibi olmak

> Toplumun faydası için çalışmalar yapmak

> Kuran- ı Kerim’i ezberlemek ya da hafız olmak

> Selam alıp vermek İslami bilgileri insanlara öğretebilmek

> Kuran-ı Kerim dinlemek

KUR’AN’DA FARZ KELİMESİNİN GEÇTİĞİ AYETLER

> Bakara suresi 178, 183, 216. ayetler

> Nisa suresi 7, 11, 103, 127. ayetler

> Tevbe suresi 60. ayet

> Nahl suresi 124. ayet

> Nur suresi 1. ayet

> Kasas suresi 85.ayet

> Ahzab suresi 38, 50. ayet

> Hadid suresi 27. ayet

FARZ KELİMESİYLE İLGİLİ HADİSLER

> Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Emiriniz, fazıl veya facir her nasıl olursa olsun, (onun emri altında) cihad etmeniz size farzdır. Keza, namazı da fazıl veya facir ve hatta kebair işlemiş bile olsa her Müslümanın, arkasında kılması bütün Müslümanlara farzdır.’’

> ‘’Farz namazını bilerek geçiren kimse, ailesini ve malını kaybetmiş gibidir.’’ (ibn Hanbel, V, 429)

> Ey müminler! Kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.

> Abdullah İbnu Amr İbni 'l-As (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki : "Ezanı her işitene cuma farzdır.’’

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