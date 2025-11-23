Fed’in Aralık kararı yaklaşırken altın fiyatlarında baskı arttı

Fed üyelerinden gelen çelişkili mesajlar, doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki sert değişim altın piyasasını aşağı çekti. Yatırımcılar, Aralık toplantısına yaklaşılırken “Fed ne yapacak?” sorusuna odaklandı.





Fed belirsizliği Piyasaları Baskılıyor

Altın fiyatları, haftayı sert dalgalanmayla kapattı. Fed yetkililerinin farklı yönlerdeki açıklamaları, Aralık ayı toplantısı öncesinde para politikasına ilişkin beklentileri zayıflattı. Doların küresel ölçekte güç kazanmasıyla birlikte değerli metallerde satış baskısı arttı.





ABD Merkez Bankası’nın faiz yoluna ilişkin belirsizlik, emtia piyasalarında hafta boyunca tansiyonu yükseltti. Yatırımcıların güvenli liman talebi zayıflarken altın, güçlenen dolar endeksi karşısında gerilemek zorunda kaldı.





İstihdam güçlü, TÜFE açıklanamadı

ABD’de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentileri aştı. Ancak işsizlik oranının yüzde 4,4’e yükselmesi, iş gücü piyasasında yavaşlama endişelerini gündeme taşıdı. Öte yandan federal hükümetin kapalı olması nedeniyle ekim ayına ait TÜFE verisinin yayımlanamaması, Fed’in karar mekanizmasını zorlaştıran bir diğer gelişme olarak öne çıktı. Enflasyon verisinin eksikliği, piyasadaki belirsizlik atmosferini daha da güçlendirdi.





Fed üyelerinden ayrışan mesajlar

Hafta boyunca Fed cephesinden gelen açıklamalar piyasalarda yönü belirleyen ana unsur oldu.

Goolsbee: “Enflasyon tekrar yükselebilir”

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyondaki ilerlemenin durduğunu ve yeniden yukarı dönebileceğine dair sinyaller verdi. Bu açıklama, faiz indirimi ihtimalini zayıflatan söylemler arasında yer aldı.





Cook: “Piyasalardaki yüksek değerleme risk”

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, finansal varlık fiyatlarının tarihi zirvelerde olduğuna dikkat çekerek sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yapay zekâ destekli işlem hacmi, özel krediler ve hedge fon faaliyetleri Cook’un risk listesinde öne çıkan başlıklar oldu. Bu açıklamalar sonrası piyasalar, Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 30’a kadar çekti.





Williams: “Faiz indirimi için alan var”

New York Fed Başkanı John Williams ise daha ılımlı bir mesaj verdi. Zayıflayan iş gücü piyasasının faiz indirimi için alan açtığını belirten Williams, kısa vadede gevşeme politikasının gündeme gelebileceğini söyledi. Bu açıklama fiyatlamaları tersine çevirdi ve faiz indirimi ihtimali bir anda yüzde 70’in üzerine taşındı.





Dolar endeksi yükseldi, altın baskılandı