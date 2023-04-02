Fenerbahçe Beko – Galatasaray NEF basketbol maçı hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde heyecan devam ediyor. İşte günün maç programı.
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi, beIN SPORTS 5'ten yayımlanacak.
Ligde geride kalan 22 maçta 18 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.
İlk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe 97-91 kazanmıştı.
Basketbol Süper Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde heyecan devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde bugün 3 karşılaşma oynanacak. Aliağa Petkim, AYOS Konyaspor ile karşılaşacak. Günün önemli maçlarından Anadolu Efes, evinde Manisa BB'yi konuk edecek.
Son olarak Tofaş, Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. İşte maçların programı;
- 13.00 Aliağa Petkim-AYOS Konyaspor
- 15.30 Anadolu Efes-Manisa BB
- 18.00 Gaziantep Basketbol-Tofaş