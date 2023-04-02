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Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef basketbol maçı için nefesler tutuldu: Basketbolda günün maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi oynanacak. Ligde geride kalan 22 maçta 18 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko – Galatasaray NEF basketbol maçı hangi canlı yayınlanacak?

12:33 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko – Galatasaray NEF basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko – Galatasaray NEF basketbol maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde heyecan devam ediyor. İşte günün maç programı.

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi, beIN SPORTS 5'ten yayımlanacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 18 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İlk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe 97-91 kazanmıştı.

Basketbol Süper Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde heyecan devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde bugün 3 karşılaşma oynanacak. Aliağa Petkim, AYOS Konyaspor ile karşılaşacak. Günün önemli maçlarından Anadolu Efes, evinde Manisa BB'yi konuk edecek.

Son olarak Tofaş, Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. İşte maçların programı;

  1. 13.00 Aliağa Petkim-AYOS Konyaspor
  2. 15.30 Anadolu Efes-Manisa BB
  3. 18.00 Gaziantep Basketbol-Tofaş

Basketbol Ligi puan durumu

Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yendi. İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu. Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund’u 4-2 yendi. Serie A 28. haftasında Inter, Fiorentina'ya 1-0 yenilerek, ligde üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı haberimizde.

#Fenerbahçe Beko
#Galatasaray Nef
#Basketbol Süper Ligi
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