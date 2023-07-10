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Fenerbahçe Sebastian Szymanski için Dinamo Moskova ile anlaştı

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Arda Güler'in gitmesi sonrası 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, Dinamo Moskova'nın yıldızı Sebastian Szymanski için Rus ekibiyle anlaşma sağladı. Peki Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte Sebastian Szymanski’nin biyografisi ve kariyeri.

13:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, milli yıldızın yerini Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski ile doldurdu. Fenerbahçe, dün Rusya’da Dinamo Moskova ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Sebastian Szymanski için ne kadar ödeyecek?

Sarı-lacivertliler bu transfer için Rus ekibine 14 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş vereceği iddia ediliyor. Geride bıraktığımız sezonda Feyenoord formasıyla 40 maça çıkan başarılı futbolcu, 10 gol 7 asistlik katkı vermişti.

Sebastian Szymanski kimdir?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelmiştir. 174 cm boyundaki Sebastian Szymanski, on numara pozisyonunda oynamaktadır. 24 kez milli forma giymiştir. Dinamo Moskova forması giymektedir. Sol ayaklıdır. Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon 40 maça çıkan Sebastian Szymanski, 10 gol 7 asist üretmiştir.



#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Transfer Haberleri
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