Sebastian Szymanski
Fenerbahçe Sebastian Szymanski için ne kadar ödeyecek?
Sarı-lacivertliler bu transfer için Rus ekibine 14 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş vereceği iddia ediliyor. Geride bıraktığımız sezonda Feyenoord formasıyla 40 maça çıkan başarılı futbolcu, 10 gol 7 asistlik katkı vermişti.
Sebastian Szymanski kimdir?
Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelmiştir. 174 cm boyundaki Sebastian Szymanski, on numara pozisyonunda oynamaktadır. 24 kez milli forma giymiştir. Dinamo Moskova forması giymektedir. Sol ayaklıdır. Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon 40 maça çıkan Sebastian Szymanski, 10 gol 7 asist üretmiştir.