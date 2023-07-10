Alexander Djiku
Fenerbahçe ile anlaşılmasının ardından oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ı aradı ve teşekkür ederek Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söylediği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 31 maçta görev alan Alexander Djiku, bir golün altına imzasını attı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Fransa dışında bir başka ligde top koşturmadı.
Alexander Djiku kimdir?
Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 tarihide Montpellier, Fransa’da doğdu. Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Ganalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Bastia B kulübünde başladı.