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Fenerbahçe transferi patlattı: Alexander Djiku’yu Beşiktaş’tan önce kaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından Beşiktaş’ın da ilgilendiği Alexander Djiku’yu renklerine katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ile anlaşılmasının ardından oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ı aradı ve teşekkür ederek Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söylediği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 31 maçta görev alan Alexander Djiku, bir golün altına imzasını attı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Fransa dışında bir başka ligde top koşturmadı. Peki Alexander Djiku kimdir, nereli kaç yaşında? Alexander Djiku hangi takımlarda oynadı?

13:49 . 10/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Alexander Djiku

Alexander Djiku

Transfer çalışmalarını sürdüren
, savunma hattını güçlendirmek için Alexander Djiku'yu gündemine aldı. Sarı lacivertli kulüp, kariyerini 4 yıldır Fransa'da Strasbourg takımında sürdüren Ganalı stoperle el sıkıştı. Strasbourg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcuyla mali şartlarda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncuyu İstanbul'a davet ederek sağlık kontrollerinden geçirmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe ile anlaşılmasının ardından oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ı aradı ve teşekkür ederek Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söylediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 31 maçta görev alan Alexander Djiku, bir golün altına imzasını attı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Fransa dışında bir başka ligde top koşturmadı.

Alexander Djiku kimdir?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 tarihide Montpellier, Fransa’da doğdu. Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Ganalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Bastia B kulübünde başladı.

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