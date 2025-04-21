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Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısı ne zaman? Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısı ne zaman? Ali Koç kararını verdi

22:2921/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantı tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantı tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurul toplantısı için tarih netleşti. Süper Lig'in son haftalarına girilirken Kayserispor karşısında alınan beraberlikle şampiyonluk yarışında önemli üç puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç süreç ile ilgili açıklamalarını Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacak. Peki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve bitime 6 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Öte yandan Fenerbahçe'de her pazartesi yapılan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.


TRT Spor'da yer alan habere göre, toplantının gündemi gerçekleştirilecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısı olsa da dünkü maçın ardından güncel gelişmeler de görüşüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağı konuşmada açıklayacağını yönetime iletti.


YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Ali Koç, süreç hakkındaki açıklamalarını
26 Nisan Cumartesi
günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacak.


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