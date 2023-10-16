FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek. Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakası ile Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı. Efes, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında karşılaştığı İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid'e ise mağlup oldu. Peki, Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.