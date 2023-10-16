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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Söz konusu turnuvada bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor yer alacak. Peki, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü.

13:51 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde, Türkiye Basketbol Ligi’nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor mücadelede edecek. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi haftanın fikstürü haberimizde.

FIBA BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta grup karşılaşmaları ve saatleri şu şekilde:

17 EKİM SALI

19.00 VEF Riga - Darüşşafaka

19.30 AEK - Ludwigsburg

19.30 Karşıyaka - Oostende

19.30 King Szczecin - Dinamo Sassari

21.00 Oldenburg - Strasbourg

21.00 Hapoel Kudüs - Benfica

21.30 Le Mans - Peristeri

22.00 Tenerife - Cholet

18 EKİM ÇARŞAMBA

19.00 Szombathely - Unicaja

19.00 Galatasaray - Paok

19.30 Igokea - Tofaş

20.30 Promitheas - Opava

21.00 Dijon - Rytas

21.00 Bonn - Hapoel Holon

21.30 Derthona - Murcia

21.30 Breogan - Bursaspor

FIBA BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları
Tivibu Spor
'dan canlı yayınlanacak.


#FIBA
#Basketbol Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Pınar Karşıyaka
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