ABD’de kar fırtınası kabusu sürüyor: En az 13 bin uçuş iptal edildi, 953 bin kişi elektriksiz kaldı

Olumsuz hava şartları dev metropol New York’u da etkiledi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 24 cm’e ulaştı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Pazartesi günü kentteki tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Mamdani, "Bu kişilerin ölüm sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz ancak bu durum aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.



