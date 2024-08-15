Alarm verildi! 497 uçuş iptal edildi: 'Her türlü afete hazırlıklı olun' çağrıları peş peşe geliyor

Japonya'da yarından itibaren etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle en az 497 uçuş iptal edildi. Birçok tren seferi askıya alınırken, yetkililer araçları ve elektrik direklerini devirebilecek hızda rüzgarların görülebileceği uyarısında bulundu. Tayfunun karaya çıkması halinde rüzgar hızının araçları ve elektrik direklerini devirebilecek seviyeye ulaşabileceği konusunda uyaran yetkililer, sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

1 / 6 Japonya'nın Kanto ile Tohoku bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde yarın itibariyle etkisini göstermesi beklenen Ampil Tayfunu, yetkilileri alarma geçirdi.



2 / 6 Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) yaptığı şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından yarın yapılması planlanan en az 497 uçuş iptal edildi. Havayolu firmaları daha fazla uçuşun iptal edilebileceği uyarısında bulundu.



3 / 6 Demiryolu işletmecisi Central Japan Railway ise Tohoku, Joetsu, Hokuriku ve Yamagata hızlı tren hatlarındaki seferlerin yarın kısmen askıya alındığını açıkladı.



4 / 6 Tokaido hızlı tren hattı üzerindeki Nagoya ve Tokyo istasyonları arasındaki seferler de yarın tedbir amacıyla durdurulurken, ülke genelindeki birçok yerel tren hattında da aksamalar yaşanacağı bildirildi.



5 / 6 Yetkililer sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı Ampil Tayfunu'nun bugün öğle saatleri itibariyle Tokyo'nun 287 kilometre güneyinde bulunan Hachijo Adası açıklarından kuzeye ilerlediğini duyuran JMA, Kanto ve Tohoku bölgelerinin yanı sıra Izu Adaları'nda şiddetli yağış ve rüzgarlar beklendiğini açıkladı.