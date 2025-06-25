Belçika'da çalışanlar greve gitti

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma tedbirlerini protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.