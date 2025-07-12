Binlerce plastik ördek Rotterdam'da yardım kampanyası için yarıştı

Giovanni van Bronckhorst Vakfı, Stichting Zeilschip Eendracht ve Nadir Hastalıklar Fonu (ZZF) yararına düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir; risk altındaki gençler, nadir hastalıklarla mücadele eden çocuklar ile yaşlılar ve hastalara yönelik kişisel gelişim programlarını desteklemek için kullanılacak.