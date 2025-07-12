Binlerce plastik ördek Rotterdam'da yardım kampanyası için yarıştı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Nesselande bölgesindeki Zevenhuizerplas Gölü'nde binlerce plastik ördek, Duck Rally etkinliği kapsamında üç farklı yardım kuruluşuna destek amacıyla su yüzeyinde yarıştı. Etkinlik başlamadan önce ördekler ağ içinde bekletildi ve vinç yardımıyla göle bırakıldı.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Nesselande bölgesindeki Zevenhuizerplas Gölü'nde binlerce plastik ördek, Duck Rally etkinliği kapsamında üç farklı yardım kuruluşuna destek amacıyla su yüzeyinde yarıştı.
Etkinlik başlamadan önce ördekler ağ içinde bekletildi ve vinç yardımıyla göle bırakıldı.
Giovanni van Bronckhorst Vakfı, Stichting Zeilschip Eendracht ve Nadir Hastalıklar Fonu (ZZF) yararına düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir; risk altındaki gençler, nadir hastalıklarla mücadele eden çocuklar ile yaşlılar ve hastalara yönelik kişisel gelişim programlarını desteklemek için kullanılacak.
Renkli görüntülere sahne olan Duck Rally, hem farkındalık yaratmayı hem de bağış yoluyla toplumsal destek sağlamayı hedefliyor.