Brezilya'nın Rio de Janeiro limanında konteynerler birikti

Trump yönetiminin gümrük vergisi kararlarının ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan ön anlaşmaya rağmen, Brezilya limanlarında ticarette aksaklıklar yaşanıyor.
Özellikle Rio de Janeiro Limanı’nda konteyner yığılmaları artarken, limanlardaki toplam ticaret hacminde kalıcı bir yükseliş yerine geçici bir ihracat artışı görüldü.
Brezilya'nın Rio de Janeiro Limanı'nda oluşan konteyner yığını görüntülendi.