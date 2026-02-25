Büyük yıkım: Brezilya'daki sel felaketinde en az 36 kişi hayatını kaybetti, 33 kişiden ise haber alınamıyor

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 36 kişi hayatını kaybetti, 33 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.
Juiz de Fora kentinde sokaklar çamur ve molozla kaplanırken, komşu Uba kentinde yaşam neredeyse durma noktasına geldi.
Yetkililer yeni toprak kaymaları riskine karşı uyarıda bulunurken, yaklaşık 3 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Bölgede önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor.