Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Büyük yıkım: Brezilya'daki sel felaketinde en az 36 kişi hayatını kaybetti, 33 kişiden ise haber alınamıyor

Büyük yıkım: Brezilya'daki sel felaketinde en az 36 kişi hayatını kaybetti, 33 kişiden ise haber alınamıyor

20:5325/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 36 kişi hayatını kaybetti, 33 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 36 kişi hayatını kaybetti, 33 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Juiz de Fora kentinde sokaklar çamur ve molozla kaplanırken, komşu Uba kentinde yaşam neredeyse durma noktasına geldi.

 Yetkililer yeni toprak kaymaları riskine karşı uyarıda bulunurken, yaklaşık 3 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgede önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor.

#Brezilya
#Sağanak
#Sel
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar