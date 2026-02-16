Yeni Şafak
Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı! İşte sıralamadaki ilk 50 ülke

16/02/2026, Pazartesi
Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde hayata geçirdiği 'yerli ve milli' teknoloji devrimi, dünya sahnesinde dengeleri altüst etmeye devam ediyor. SİHA'lar, yeni nesil savaş uçakları, insansız deniz araçları ve akıllı mühimmatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower’ın (GFP) merakla beklenen "2026 Dünyanın En Güçlü Orduları" listesinde yeriyle yine dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin 2026 listesindeki sıralaması kaç oldu? İşte Global Firepower'ın en güçlü ordular sıralaması ve Türkiye'nin geride bıraktığı ülkeler

ABD merkezli ünlü araştırma şirketi Global Firepower tarafından açıklanan "2026 Yılı Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, ezberleri bozdu. Havada, karada ve Mavi Vatan'da uyguladığı bağımsız stratejilerle dikkat çeken Türkiye, bu listede de gücünü bir kez daha gösterdi.

Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 listesinin 50'den geriye sıralanışı şu şekilde:


50 - Peru

49 - Şili

48 - Finlandiya

47 - Etiyopya

46 - İsviçre

45 - Danimarka

44 - Irak

43 - Kolombiya

42 - Malezya

41 - Filipinler

40 - Güney Afrika

39 - Norveç

38 - Portekiz

37 - Bangladeş

36 - Meksika

35 - Myanmar

34 - Hollanda

33 - Nijerya

32 - Arjantin

31 - Kuzey Kore

30 - Yunanistan

29 - Singapur

28 - Kanada

27 - Cezayir

26 - İsveç

25 - Suudi Arabistan

24 - Tayland

23 - Vietnam

22 - Tayvan

21 - Polonya

20 - Ukrayna

19 - Mısır

18 - İspanya

17 - Avustralya

16-İran

15 - İsrail

14 - Pakistan

13 - Endonezya

12 - Almanya

11 - Brezilya

10 - İtalya

9-Türkiye

8 - Birleşik Krallık

7 - Japonya

6 - Fransa

5 - Güney Kore

4 - Hindistan

3 - Çin

2-Rusya

1-ABD

