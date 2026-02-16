Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı! İşte sıralamadaki ilk 50 ülke

Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde hayata geçirdiği 'yerli ve milli' teknoloji devrimi, dünya sahnesinde dengeleri altüst etmeye devam ediyor. SİHA'lar, yeni nesil savaş uçakları, insansız deniz araçları ve akıllı mühimmatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower’ın (GFP) merakla beklenen "2026 Dünyanın En Güçlü Orduları" listesinde yeriyle yine dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin 2026 listesindeki sıralaması kaç oldu? İşte Global Firepower'ın en güçlü ordular sıralaması ve Türkiye'nin geride bıraktığı ülkeler
ABD merkezli ünlü araştırma şirketi Global Firepower tarafından açıklanan "2026 Yılı Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, ezberleri bozdu. Havada, karada ve Mavi Vatan'da uyguladığı bağımsız stratejilerle dikkat çeken Türkiye, bu listede de gücünü bir kez daha gösterdi.
Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 listesinin 50'den geriye sıralanışı şu şekilde:
50 - Peru
49 - Şili
48 - Finlandiya
47 - Etiyopya
46 - İsviçre
45 - Danimarka
44 - Irak
43 - Kolombiya
42 - Malezya
41 - Filipinler
40 - Güney Afrika
39 - Norveç
38 - Portekiz
37 - Bangladeş
36 - Meksika
35 - Myanmar
34 - Hollanda
33 - Nijerya
32 - Arjantin
31 - Kuzey Kore
30 - Yunanistan
29 - Singapur
28 - Kanada
27 - Cezayir
26 - İsveç
25 - Suudi Arabistan
24 - Tayland
23 - Vietnam
22 - Tayvan
21 - Polonya
20 - Ukrayna
19 - Mısır
18 - İspanya
17 - Avustralya
16-İran
15 - İsrail
14 - Pakistan
13 - Endonezya
12 - Almanya
11 - Brezilya
10 - İtalya
9-Türkiye
8 - Birleşik Krallık
7 - Japonya
6 - Fransa
5 - Güney Kore
4 - Hindistan
3 - Çin
2-Rusya
1-ABD