Endonezya'da toprak kayması: Onlarca ev toprak altında kaldı, çok sayıda kişi kayboldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi

22:2826/01/2026, Pazartesi
DHA
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Batı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde, önceki gün meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.



Bölgede etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle yaşanan olayda, yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığı belirtildi.

Yetkililer, halen kayıp durumda olan çok sayıda kişiye ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

