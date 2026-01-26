Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı

07:4326/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mindanao bölgesinin Zamboagna Limanı'ndan Sulu Adası'na sefer yapan "M/V Trisha Kerstin 3" feribotu, Pilas Adası açıklarında teknik arıza sonucu battı.



Pilas Adası'nın bağlı olduğu Basilan ilinin Belediye Başkanı Arsina Laja Kahing-Nanoh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 332 yolcu ve 27 mürettebat toplam 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Filipin Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma çalışmalarının koordine edildiğini duyururken şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığı belirtildi.











116 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları yaşanmıştı. 2023 yılında ülkenin güneyinde bir feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.



#Filipinler
#mindanao
#bot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu