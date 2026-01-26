Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistinli çocuk annesinin yardımıyla yaşama tutunuyor: Oğlunu kulağından besliyor

Filistinli çocuk annesinin yardımıyla yaşama tutunuyor: Oğlunu kulağından besliyor

12:5726/01/2026, الإثنين
G: 26/01/2026, الإثنين
AA
Sonraki haber

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Zikim Sınır Kapısı yakınındaki bir yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda yüzünden ağır yaralanan 14 yaşındaki Filistinli Suheyb İsmail el-Mutavvak, çene kemiğinde yaşadığı hareket kısıtlılığı sonucu konuşma yetisini kaybetti. Mutavvak, çenesini hareket ettiremediği için yemek yemekte zorluk yaşıyor. Filistinli çocuk, annesinin hazırladığı katı gıdaların püre haline getirilerek şırınga yardımıyla verilmesiyle besleniyor. Mutavvak, İsrail ablukası ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bölgede yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği altında, Zevayide bölgesinde derme çatma bir çadırda annesinin yardımıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

#Filistin
#Han Yunus
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2026? Emekli 4A- 4B maaş zam farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ödeme tarihleri