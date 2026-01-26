Filistinli çocuk annesinin yardımıyla yaşama tutunuyor: Oğlunu kulağından besliyor

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Zikim Sınır Kapısı yakınındaki bir yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda yüzünden ağır yaralanan 14 yaşındaki Filistinli Suheyb İsmail el-Mutavvak, çene kemiğinde yaşadığı hareket kısıtlılığı sonucu konuşma yetisini kaybetti. Mutavvak, çenesini hareket ettiremediği için yemek yemekte zorluk yaşıyor. Filistinli çocuk, annesinin hazırladığı katı gıdaların püre haline getirilerek şırınga yardımıyla verilmesiyle besleniyor. Mutavvak, İsrail ablukası ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bölgede yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği altında, Zevayide bölgesinde derme çatma bir çadırda annesinin yardımıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

