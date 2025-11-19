Filistinli kadın eski ve yırtılmış banknotları onararak ailesinin geçimini sağlıyor

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan 45 yaşındaki Menal Salim es-Saidi, İsrail saldırıları sonucu 17 yaşındaki oğlu ve bir kızını kaybetmesinin ardından ailesinin geçimini sağlayabilmek için zorlu bir mücadele veriyor. Es-Saidi, Bureyc Kampı’nı saran yıkım sonrası yedi kızı ve çalışamayacak durumda olan yaşlı eşine bakabilmek için, gününü Nuseyrat pazarında eski ve yırtılmış banknotları onararak geçiriyor. Bölgede nakit akışının durma noktasına gelmesiyle yeniden önem kazanan bu nadir meslek, ailenin tek geçim kaynağı haline gelmiş durumda.

