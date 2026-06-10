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Gazze'de Filistinliler enkaz halindeki binalarda yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de Filistinliler enkaz halindeki binalarda yaşam mücadelesi veriyor

16:4910/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
AA
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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Filistinliler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Şati Kampı'ndaki Filistinliler, okullarda veya saldırılarda yıkılmış binaların enkazında kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor.

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