Gazze'de UNRWA’ya ait bir okul evleri yıkılan Filistinlilerin barınma merkezine dönüştü

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah şehrinde, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait bir okul, evlerinden edilen Filistinli aileler tarafından barınma alanı olarak kullanılıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yerinden edilmiş aileler, çadır ve alternatif barınma imkânlarının yetersizliği nedeniyle okul binasında yaşamını sürdürüyor.

