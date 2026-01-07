Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı

16:097/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sınırlı sayıda insani yardım girişine vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi devam ediyor. Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki bir hayır kurumu, yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıttı. Yemekten almak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli kuyrukta bekledi.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kars kura sonuçları isim listesi: 500 bin konut TOKİ Kars kura çekimi canlı yayın bilgileri