Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sınırlı sayıda insani yardım girişine vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi devam ediyor. Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki bir hayır kurumu, yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıttı. Yemekten almak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli kuyrukta bekledi.
1/37
2/37
3/37
4/37
5/37
6/37
7/37
8/37
9/37
10/37
11/37
12/37
13/37
14/37
15/37
16/37
17/37
18/37
19/37
20/37
21/37
22/37
23/37
24/37
25/37
26/37
27/37
28/37
29/37
30/37
31/37
32/37
33/37
34/37
35/37
36/37
37/37
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus