Han Yunus’ta çöp ve kanalizasyon krizi: Yerinden edilen Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin kurduğu çadırların çevresinde biriken çöpler ve yayılan kanalizasyon suları, kronik hastalıklara yol açarken sivrisinek ve haşerelerin artmasına neden oluyor. Han Yunus Belediyesi, araçların bakımında ve kanalizasyon hatlarının onarımında kullanılan dizel yakıtın yetersizliği nedeniyle yerinden edilenlere hizmet veremiyor. Yakıt sıkıntısının, İsrail’in sınır kapılarından tüm hizmet kurumlarına yakıt girişini engellemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

1 /32

2 /32

3 /32

4 /32

5 /32

6 /32

7 /32

8 /32

9 /32

10 /32

11 /32

12 /32

13 /32

14 /32

15 /32

16 /32

17 /32

18 /32

19 /32

20 /32

21 /32

22 /32

23 /32

24 /32

25 /32

26 /32

27 /32

28 /32

29 /32

30 /32

31 /32