Han Yunus'ta yıkımın gölgesinde günlük yaşam

17:0925/12/2025, Perşembe
AA
Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunurken, soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor.

