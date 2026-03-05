Han Yunus'ta yıkımın gölgesinde günlük yaşam: Enkaz önünde Kur’an-ı Kerim okuyarak ibadetlerini sürdürüyorlar

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının ardından geride kalan enkazın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan aileler, soğuk havaya rağmen ramazan ayında enkaz önünde Kur’an-ı Kerim okuyarak ibadetlerini sürdürüyor.
