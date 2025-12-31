Katil İsrail'in saldırılarında ailesinden 28 kişiyi kaybetti: Cundiyye böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyor

Katil İsrail’in Gazze'de düzenlediği saldırıda Filistinli İtaf Cundiyye, aralarında üç kızı ve 11 torununun da bulunduğu ailesinden 28 kişiyi kaybetti.
İsrail’in Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda Filistinli İtaf Cundiyye, aralarında üç kızı ve 11 torununun da bulunduğu ailesinden 28 kişiyi kaybetti.
Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir çadır kampa sığınan Cundiyye, böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyor.
Tıbbi malzeme eksikliği ve bölgedeki abluka nedeniyle Cundiyye’nin sağlık durumu giderek kötüleşiyor.