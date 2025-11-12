Mısır heyetine ait iş makineleri Gazze’de yeni çadır kampı için bölgeye ulaştı

Mısır heyetine bağlı onlarca ağır iş makinesi, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Netzarim bölgesine gelerek yerinden edilen Filistinliler için kurulacak yeni çadır kampının altyapı çalışmalarına başladı. Ekiplerin, bölgedeki yoğun yıkım ve zor insani koşullar nedeniyle barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus