Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Mısır heyetine ait iş makineleri Gazze’de yeni çadır kampı için bölgeye ulaştı

Mısır heyetine ait iş makineleri Gazze’de yeni çadır kampı için bölgeye ulaştı

11:1812/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Mısır heyetine bağlı onlarca ağır iş makinesi, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Netzarim bölgesine gelerek yerinden edilen Filistinliler için kurulacak yeni çadır kampının altyapı çalışmalarına başladı. Ekiplerin, bölgedeki yoğun yıkım ve zor insani koşullar nedeniyle barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ORDU kura sonuçları: İşte İŞKUR ORDU asil ve yedek isim listesi