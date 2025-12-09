Risk yeniden tırmandı: Bir ülke daha salgın alarmına geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastalıkları Önleme ve Epidemiyolojik Gözetim Departmanı Epidemiyoloji Şefi Dinara Otorbayeva, salgın nedeniyle, kasım ayının son bir haftasında ülkede 36 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu ve grip vakalarının resmi olarak kaydedildiğini belirterek, "Böylece vaka sayısı bir önceki haftaya göre 2 kat arttı. Hastaların yüzde 70’ten fazlası 14 yaşına kadar çocuklar" ifadelerini kullandı.