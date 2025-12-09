Risk yeniden tırmandı: Bir ülke daha salgın alarmına geçti

Kırgızistan’da 'Hong Kong gribi' vakalarının artması sebebiyle 214 anaokul karantina nedeniyle kapatılırken, 207 okul çevrimiçi eğitime geçti. Benzer şekilde Letonya’da da vaka artışı endişelendirdi. Sağlık yetkilileri maske, sosyal mesafe ve aşı için yeniden çağrı yaptı.
Dünyada yeniden etkisini artıran influenza, son bir haftada vaka sayılarının iki katına çıkmasına yol açtı. Artışla birlikte solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastanelere rekor düzeyde başvuru yapıldı.
Kırgızistan’da genelde çocuklarda görülen akut solunum yolu enfeksiyonları ve grip hastalıkları son aylarda artıyor.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastalıkları Önleme ve Epidemiyolojik Gözetim Departmanı Epidemiyoloji Şefi Dinara Otorbayeva, salgın nedeniyle, kasım ayının son bir haftasında ülkede 36 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu ve grip vakalarının resmi olarak kaydedildiğini belirterek, "Böylece vaka sayısı bir önceki haftaya göre 2 kat arttı. Hastaların yüzde 70’ten fazlası 14 yaşına kadar çocuklar" ifadelerini kullandı.
"Şu anda eğitim kurumları hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmaları aktif olarak yürütüyor"
Kırgızistan Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise grip vakalarının artması nedeniyle ülkede 207 okulun çevrimiçi eğitime geçtiği, 214 anaokulun da karantina nedeniyle kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Şu anda eğitim kurumları hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmaları aktif olarak yürütüyor" denildi.
Öte yandan, Hastalıkları Önleme ve Epidemiyolojik Gözetim Departmanı’na göre, hastaların laboratuvar test sonuçları yüzde 91 "Hong Kong gribi" olarak bilinen A/H3N2 tipi virüsün, yüzde 4,8 Covid-19 ve diğer virüslerin etkili olduğunu gösteriyor.