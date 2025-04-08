Saraybosna'da Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çeken afiş asıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi yakınlarındaki köprüye Gazze'deki soykırımda İsrail ordusu tarafından öldürülen çocuklara dikkati çeken afiş asıldı. Başkentteki köprüye asılan afişte, "Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar Gazze'de 17 binden fazla çocuk ve bebek öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

1 /4 Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi yakınlarındaki köprüye Gazze'deki soykırımda İsrail ordusu tarafından öldürülen çocuklara dikkati çeken afiş asıldı.

2 /4 Başkentteki köprüye asılan afişte, "Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar Gazze'de 17 binden fazla çocuk ve bebek öldürüldü." ifadelerine yer verildi.



3 /4 Saraybosna sokaklarında bazı vatandaşlar da ellerinde "Filistin'deki soykırıma son verin" yazılı dövizler taşıdı.

