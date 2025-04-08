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Saraybosna'da Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çeken afiş asıldı

Saraybosna'da Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çeken afiş asıldı

20:488/04/2025, Salı
AA
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi yakınlarındaki köprüye Gazze'deki soykırımda İsrail ordusu tarafından öldürülen çocuklara dikkati çeken afiş asıldı. Başkentteki köprüye asılan afişte, "Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar Gazze'de 17 binden fazla çocuk ve bebek öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi yakınlarındaki köprüye Gazze'deki soykırımda İsrail ordusu tarafından öldürülen çocuklara dikkati çeken afiş asıldı.

Başkentteki köprüye asılan afişte, "Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar Gazze'de 17 binden fazla çocuk ve bebek öldürüldü." ifadelerine yer verildi.


Saraybosna sokaklarında bazı vatandaşlar da ellerinde "Filistin'deki soykırıma son verin" yazılı dövizler taşıdı.


Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 17 bin 954 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etmişti.

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