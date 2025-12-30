Suriye'nin yeni banknotları tanıtıldı: Esed'in portreleri kaldırıldı! Devrimden bu yana yüzde 30 değer kazandı

"Gerçek kalkınma, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün"





Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti.