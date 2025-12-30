Yeni Şafak
Suriye'nin yeni banknotları tanıtıldı: Esed'in portreleri kaldırıldı! Devrimden bu yana yüzde 30 değer kazandı

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin iki sıfırın atıldığı yeni banknotlar tanıtıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Gerçek kalkınma sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün" dedi.


Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni banknotlar ve para sistemi kamuoyuna tanıtıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bakanlar ve yetkililerin katıldığı törende, yeni banknot tasarımları başkent Şam’daki Merkez Bankası binasına yansıtılarak halka tanıtıldı.


Eş-Şara’nın törendeki konuşması da Merkez Bankası binasına yansıtılarak halkın izlemesi sağlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tanıtıma halk büyük ilgi gösterdi.


Devrimden bu yana yüzde 30 değer kazandı


Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Hasriye yaptığı konuşmada, para biriminden iki sıfır atıldığını ancak bunun fiili değerde bir değişim oluşturmadığını, temel amacın ticari işlemleri kolaylaştırmak olduğunu açıkladı. Devrimden bu yana liranın yüzde 30 değer kazandığını belirten Hasriye, eski rejimin "feci" ekonomik mirasının temizlendiğini vurguladı.



Suriye topraklarında yetiştirilen bitkilere yer verildi


Yeni banknotlarda eski rejim liderleri Hafız Esed ile devrik lider Beşar Esed’ın portreleri banknotlardan kaldırıldı. Yeni banknotlarda, Suriye topraklarında yetiştirilen ve önemli olan Şam gülü, karadut, turunçgil, pamuk, zeytin ve pamuk bitkilerine yer verildi.


"Gerçek kalkınma, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün"


Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti.


Vatandaşlara itidal çağrısında bulunan eş-Şara, para değişiminin belirli bir takvimle yapılacağını ve panik havasının döviz kurlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini hatırlattı. Eş-Şara, bu hamlenin dolar bağımlılığını azaltacağını ifade ederek, sürecin uzman şirketlerle titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Eş-Şara, Suriye’nin istikrarlı bir ekonomiyle müjdelerle dolu bir geleceğe ilerlediğini sözlerine ekledi.

