Türk Kızılay Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.