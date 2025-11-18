Plenkovic, "Gökdelenin yaklaşık yüzde 60’ından fazlası devlet mülkiyetinde. Onun yanında başka tüzel ortaklar da var. Önemli olan can kaybı olmaması. Hasar büyük ve bu çıplak gözle de görülebiliyor" dedi. Plenkovic, devletin binanın yenilenmesi için adımlar atacağını söyledi.