Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de şehrin sembollerinden olan ve eski Yugoslavya döneminde bölgenin en büyük medya ve basın merkezi olarak bilinen "Vjesnik" gökdeleni, çıkan yangında büyük hasar aldı.
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in sembollerinden ve eski Yugoslavya döneminin en prestijli medya merkezlerinden biri olarak bilinen "Vjesnik" gökdeleninde dün yerel saatle 23.00 sularında çıkan yangın, gece boyu devam etti.
1972 yılında inşa edilen ve birkaç yıldır atıl durumda bulunan gökdelen, tamamen kül oldu.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Plenkovic, "Gökdelenin yaklaşık yüzde 60’ından fazlası devlet mülkiyetinde. Onun yanında başka tüzel ortaklar da var. Önemli olan can kaybı olmaması. Hasar büyük ve bu çıplak gözle de görülebiliyor" dedi. Plenkovic, devletin binanın yenilenmesi için adımlar atacağını söyledi.
Eski Yugoslavya’nın en güçlü basın-yayın merkeziydi
Gece çıkan yangında tamamen yanan Vjesnik gökdeleni, eski Yugoslavya’nın en büyük basın yayın merkeziydi.
1980’li yıllarda 6 bine yakın çalışanı olan ve yılda 200 milyondan fazla gazete ve dergi satan ve tiraj ve nüfuz itibarıyla o dönem Sırbistan’daki gazeteleri de geride bırakan Vjesnik’in genel merkezine ev sahipliği yapıyordu.
Hırvatistan ve bölgenin medya tarihinde eşsiz bir yere sahip olan bina, cephesinin mat, kahverengi ve turuncu cam panellerle kaplanmış olması nedeniyle Zagreb sakinleri tarafından "Çikolata Kulesi" olarak da anılıyordu.
Vjesnik gazetesinin 20 Nisan 2012’de son sayısını çıkararak kapanması ve 2022’de matbaanın da kapanmasının ardından büyük bir kısmı boş kalan bina, son dönemde "Hayalet Şehir" olarak anılmaya başlanmıştı.