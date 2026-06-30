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Akaryakıta bir indirim müjdesi daha: Yarın gece yarısı tabelalar değişecek işte il il güncel benzin motorin LPG fiyatları

Akaryakıta bir indirim müjdesi daha: Yarın gece yarısı tabelalar değişecek işte il il güncel benzin motorin LPG fiyatları

11:2030/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimin yatışma eğilimi göstermesi, küresel ölçekte piyasalara olumlu yansıdı ve fiyatlarda düşüş trendinin önünü açtı. Maliyet hesaplaması yapan araç sahiplerinin yakından takip ettiği bu küresel yumuşamanın ardından, pompaya yansımaya hazırlanan yeni indirim haberi sürücüler için sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor. İşte il il akaryakıt fiyatlarında son durum ve gelen indirim haberinin detayları…

Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt tabelalarına yansımayı sürdürüyor. Son dönemde sürekli değişen pompa fiyatlarında bu kez araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Otogaz kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir indirim haberi gündeme geldi. İndirimin yarın gece yarısı itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

İndirim ne zaman pompaya yansıyacak?

Alınan güncel verilere göre, LPG (otogaz) grubunda fiyat düşüşü bekleniyor. Söz konusu indirimin litre bazında 0.52 TL olarak pompaya yansıması öngörülürken sürücülerin beklediği bu fiyat değişikliği, 2 Temmuz 2026 Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, saat 00.01 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

İşte üç büyükşehirde güncel fiyatlar

Beklenen indirim öncesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki akaryakıt istasyonlarında geçerli olan mevcut fiyatlar ise netleşmiş durumda. Şehirlere göre güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 62.29 TL,

Motorin 64.57 TL,

LPG 31.99 TL


İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin 62.11 TL,

Motorin 64.39 TL, LPG 31.39 TL


Ankara:

Benzin 63.23 TL,

Motorin 65.64 TL,

LPG 31.97 TL


İzmir:

Benzin 63.50 TL,

Motorin 65.92 TL,

LPG 31.79 TL

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