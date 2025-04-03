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Telefon fiyatına araba: 100 bin TL'ye kadar alınabilecek otomobiller sıralandı

Telefon fiyatına araba: 100 bin TL'ye kadar alınabilecek otomobiller sıralandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:513/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Otomobil fiyatlarının sürekli artışı, dar gelirli aileler için araç sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ancak, bütçesi sınırlı olanlar için hala uygun fiyatlı araç seçenekleri mevcut. 100 bin TL’ye kadar alabileceğiniz, düşük bakım maliyetleri ile öne çıkan ekonomik araçları inceledik. İşte 2025 yılı itibarıyla tercih edilebilecek en iyi araç modelleri…

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları 1 Milyon TL'yi aşarken, ikinci el araçlar da sabit gelirli ve emekliler için uygun fiyatlı seçenekler sunmuyor.


Ancak, 100 bin TL'ye kadar bütçe ayırabilenler için düşük masraf çıkaran araçlar hala bulunabiliyor. 

100 bin TL'ye telefon almanın bile mümkün olduğu bu dönemde, ikinci el otomobil almak da artık gerçekçi bir seçenek haline geldi.

İşte 100 bin TL'ye sahip olabileceğiniz otomobiller...


Renault Flash S

Hyundai Excel 91 Model

Hyundai Escope 90 Model

Lada Samara

Tofaş Şahin

Tofaş Serçe


#Otomotiv
#otomobil
#araç

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