Araç sahipleri dikkat, 1 Ocak'ta sistem değişiyor: İyi sürücüye 'ikinci araç' müjdesi

KÖTÜ SÜRÜCÜYE KÖTÜ HABER





Mevcut sistemin en büyük eleştiri noktalarından biri, çok kaza yapan riskli sürücülerin araç değiştirerek yüksek primden kaçabilmesiydi.





Yılda 3'ten fazla kaza yapan ve %200 sürprim ile (yaklaşık 45 bin TL) sigorta ödemesi gereken bir sürücü, riskli aracını satıp yeni bir araç aldığında, sicili sıfırlanmış gibi 4. basamaktan (15 bin TL) sigorta yaptırabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu kaçış yolu tamamen kapatılıyor. Sürücü arabasını değiştirse bile, "kötü sürücü" sicili ve yüksek hasar basamağı peşinden gelecek.