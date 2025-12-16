Araç sahipleri dikkat, 1 Ocak'ta sistem değişiyor: İyi sürücüye 'ikinci araç' müjdesi

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni genelge ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren "araca değil, sürücüye" dayalı hasarsızlık dönemi başlıyor. Yeni düzenleme, kurallara uyan sürücüyü ödüllendirirken, kaza yapan sürücünün prim avantajını ortadan kaldırıyor. İşte yeni uygulamaya dair merak edilen detaylar.
Trafik sigortasında adaletli bir fiyatlandırma sağlamayı amaçlayan yeni düzenleme için geri sayım başladı. Mevcut sistemde araç sahiplerinin en çok şikayet ettiği "iyi sürücünün cezalandırılması, kötü sürücünün ise sistem açığından faydalanması" durumu, 2026 itibarıyla tarih oluyor. İşte yeni sistemin getireceği kritik değişiklikler ve araç sahiplerinin bilmesi gerekenler...
HASARSIZLIK İNDİRİMİ ARTIK ŞOFÖRE ENDEKSLENECEK
Mevcut uygulamada trafik sigortası primleri ve hasarsızlık basamakları, araç üzerinden ilerliyordu. Ancak 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek sistemle birlikte hasarsızlık basamağı doğrudan sürücünün kendisine bağlanacak. Bu değişiklik, özellikle birden fazla aracı olan veya yeni araç alacak olan "iyi sürücüler" için büyük bir mali avantaj sağlayacak.
İYİ SÜRÜCÜYE 'İKİNCİ ARAÇ' İNDİRİMİ
Yeni sistemin en çarpıcı avantajı, ikinci araç alımlarında ortaya çıkıyor. Eski sistemde, hasarsızlıkta en üst seviye olan 8. basamakta bulunan (çok iyi sürücü) bir kişi, ikinci bir araç aldığında geçmişine bakılmaksızın standart tarife olan 4. basamaktan sigorta yaptırmak zorunda kalıyordu.
Mesela İstanbul'da 8. basamaktaki bir sürücü mevcut aracı için yaklaşık 7.530 TL prim öderken, satın aldığı ikinci araç için "yeni giriş" kabul edilerek 15.060 TL ödemek zorunda kalıyordu. Yeni sistemde ise sürücü, 1 Ocak 2026'dan itibaren ikinci aracını aldığında da "iyi sürücü" kimliğini koruyacak. Yani yeni aracı için de 4. basamaktan değil, hak ettiği 8. basamaktan (indirimli) prim ödeyecek.
KÖTÜ SÜRÜCÜYE KÖTÜ HABER
Mevcut sistemin en büyük eleştiri noktalarından biri, çok kaza yapan riskli sürücülerin araç değiştirerek yüksek primden kaçabilmesiydi.
Yılda 3'ten fazla kaza yapan ve %200 sürprim ile (yaklaşık 45 bin TL) sigorta ödemesi gereken bir sürücü, riskli aracını satıp yeni bir araç aldığında, sicili sıfırlanmış gibi 4. basamaktan (15 bin TL) sigorta yaptırabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu kaçış yolu tamamen kapatılıyor. Sürücü arabasını değiştirse bile, "kötü sürücü" sicili ve yüksek hasar basamağı peşinden gelecek.