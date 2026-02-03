Geçen hafta Cuma günü sert düşüş yaşayan gram altında düşüş trendi bu haftaya da taşındı. Haftalık kayıp yüzde 8'i buldu. ABD Başkanı Trump'ın yeni FED başkan adayını açıklaması ve ABD'de teminat oranının yükselmesi altında büyük yatırımcıların satışa yönelmesine neden oldu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın bugün ne kadar oldu? İşte 3 Şubat Salı gününe ilişkin altın fiyatlarındaki son durum.
Altın fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendi bu hafta da sürüyor.
Altında düşüş sürüyor mu?
ABD’de Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı tercih etmesinin yarattığı pozitif hava ile CME Group’un değerli metaller için teminat oranlarını artıracağını açıklaması, Cuma günü sert satışlara yol açarken, bu hafta da sürüyor.
CME’DEN TEMİNAT ORANLARINDA ARTIŞ
CME Group, COMEX altın vadeli işlemlerinde (1 ons) marj oranını yüzde 6’dan yüzde 8’e yükseltti. COMEX 5000 gümüş vadeli işlemlerinde ise marj oranı yüzde 11’den yüzde 15’e çıkarıldı.
Platin ve paladyum vadeli işlemlerinde de teminat gereksinimlerinin artırıldığı bildirildi. CME’nin söz konusu teminat oranı değişikliklerinin, bugünkü seans kapanışında yürürlüğe gireceği belirtildi.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 3 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.720,63 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.048,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.097,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 46.505,09 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 116.619,37 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.816,61 dolar
Altında düşüş sürecek mi?
Analistler, ons altın ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin yanı sıra küresel piyasalardaki risk iştahının altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Kısa vadeli al-sat yapmak isteyenler için piyasanın yüksek volatilite içerdiğine dikkat çekilirken, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, altın yatırımı yapacakların piyasayı yakından takip etmesi ve tek seferde yüksek tutarlı alım yerine kademeli strateji izlemesi gerektiğini vurguluyor.