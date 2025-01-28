Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD borsasını altüst etmesiyle birlikte birçok ünlü milyarderin servetleri de büyük darbe aldı. Kimi 20 milyar dolarından oldu kimi ise yaklaşık 23 milyar dolarlık bir servet kaybetti. İşte DeepSeek fırtınasıyla bir günde servet kaybeden o milyarderler...

1 /12 DeepSeek küresel piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Rakiplerine göre daha az işlemci ve veri gerektiren DeepSeek'in ardından birçok teknoloji devinin hisseleri düştü. İşte DeepSeek fırtınasıyla bir günde servet kaybeden milyarderler...



2 /12 10. Mike Sabel - Venture Global LNG'nin CEO'su, İcra Kurulu Eş Başkanı ve Kurucusu

4 milyar dolar



3 /12 9. Thomas Peterffy - Interactive Brokers Başkanı

4.4 milyar dolar



4 /12 8. Andreas von Bechtolsheim - Google'ın İlk Yatırımcısı

5.3 milyar dolar





5 /12 7. Sergey Brin - Google Kurucu Ortağı

6 milyar dolar







6 /12 6. Larry Page - Google Kurucu Ortağı

6.4 milyar dolar



7 /12 5. Elon Musk - Tesla CEO

6.7 milyar dolar



8 /12 4. Changpeng Zhao - Binance eski CEO ve Kurucusu

12.1 milyar dolar







9 /12 3. Micheal Dell - Dell Kurucusu ve CEO'su

13 milyar dolar



10 /12 2. Jensen Huang - Nvidia Kurucusu ve CEO'su

20.1 milyar dolar



11 /12 1. Larry Ellison - Oracle kurucusu ve CEO'su

22.6 milyar dolar



